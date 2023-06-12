دورفال يضيع الصعود للكالتشيو في الدقيقة الأخيرة!

ضيع لاعب المنتخب الأولمبي مهدي دورفال، رفقة ناديه باري الإيطالي الصعود للدرجة الأولى الإيطالية “الكالتشيو”، بعد الخسارة ضد كالياري.

برسم مواجهتي نهائي البلاي أوف للدرجة الثانية المؤهل للصعود للدرجة الأولى، ضد كالياري، بعد التعادل ذهابا بهدف مقابل هدف، والخسارة داخل الديار بهدف نظيف.

وشارك ظهير المنتخب الأولمبي دورفال أساسيا طيلة أطوار اللقاء، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

كما نال دورفال علامة 6.9، في اللقاء، بعد أن قام 45 تمريرة ناجحة من أصل 71 تمريرة، بنسبة نجاح %76.