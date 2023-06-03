دورفال يعبر لنهائي البلاي أوف المؤهل للكالتشيو

تمكن لاعب المنتخب الأولمبي، رفقة فريقه باري الإيطالي الناشط في الدرجة الثانية، من العبور لنهائي البلاي أوف المؤهل للدرجة الأولى الإيطالية “الكالتشيو”.

بعد الفوز في نصف النهائي ضد الخصم سيدتورال، بهدف لصفر إيابا، أمس الجمعة، وتدارك خسارة الذهاب بهدف لصفر.

وشارك الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبي مهدي دورفال طيلة أطوار اللقاء، ونال علامة 7.1 في اللقاء، وقدم 47 تمريرة حاسمة، وخمس مراوغات حاسمة، وفاز بـ13 صراع ثنائي من أصل 20.

وسيلاقي باري في النهائي، المتأهل من مواجهة كالياري ضد بارما، التي ستُلعب اليوم السبت بداية من الساعة 19.30 مساءً.

يجدر الإشارة، تأهل دورفال رفقة باري لنهائي البلاي أوف رغم التعادل مع الخصم سيدتورال 1.1، بسبب إنهاء باري البطولة في المركز الثالث، والمنافس حل سادسا في الترتيب.