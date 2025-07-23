دورفال يقرر خوض تجربة جديدة خارج إيطاليا

يبدو أن المدافع الدولي الجزائري، مهدي دورفال، على بعد خطوة واحدة من مغادرة نادي باري الإيطالي، نحو تجربة جديدة.

ووفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، فإن اللظهير الأيمن لنادي باري، سيخوض تجربة جديدة في الدوري الروسي من بوابة نادي روبين كازان.

وبحسب ذات المصدر، فإن المفاوضات بين باري وروبين كازان بلغت مراحل متقدمة، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على انتقال دورفال مقابل قيمة مالية تبلغ 2.5 مليون يورو، مع توقيع عقد يمتد لأربع سنوات مع النادي الروسي.

وأوضح الإعلامي الإيطالي، أنه رغم التفاهم الحاصل بين الطرفين، إلا أن إدارة باري ما تزال تنتظر ضمانات بنكية رسمية من روسيا قبل منح الضوء الأخضر لرحيل اللاعب. خاصة في ظل تعقيدات تحويل الأموال الدولية في الصفقات القادمة من الأندية الروسية