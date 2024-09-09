دورية للشرطة تضبط 3 مراهقين متلبسين بحيازة المخدرات

كللّت دورية روتينية لرجال الشرطة القضائية لأمن العاصمة، بتوقيف 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة. تم توقيفهم متلبسين بجرم حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي.

وبموجبه تم إحالة المتهمين الموقوفين أمام قاضي الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الإثنين، للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري لمتابعتهم بجنحة حيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.

ولدى مثول المتهمين ثلاثتهم أمام رئيس الجلسة ويتعلق الأمر بالمسمى ” ت.احمد” 19 سنة، و” ب.صالح” .” ص.نبيل” اعترف المتهم الأول ” ت.احمد” بأن المخدرات التي عثرت بحوزته والمتمثلة في ، 6 قطع من نوع ” القنب الهندي ” والمقدر وزنها حسب الخبرة المنجزة ب 3.12غرام، إشتراها بالاشتراك مع صديقه ” ص، نبيل” مقابل مبلغ من المال يقدر ب6500دج.

حيث قاما بشرائها من عند المتهم الموقوف المدعو ” ص. شعيب”.

أما فيما يخص السلاحين الابيضين من نوع ” كيتور” لا يعد ملكه.

كما اعترف المتهم بشرائه المخدرات بغرض استهلاكها ناكرا متاجرته بها.

وبالمقابل اعترف المتهم الثاني ” ص.نبيل” بشرائه المخدرات باتفاق مع ‘ت.احمد” بغرض استهلاكها وليس لأجل بيعها أو عرضها على الغير.

وفيما يتعلق بالمبلغ المالي المقدر ب6 ملايين سنتيم فيعود إليه نافيا أن يكون من عائدات البيع.

من جهته المتهم ‘ ص.شعيب” نفى نفسا قاطعا بيعه المخدرات محل الحجز، كما صرح به باقي المتهمين، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرةب200 الف دج في حق كل متهم.