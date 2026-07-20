دورية للشرطة تطيح بمروّجي المخدرات وتحجز مهلوسات موّجهة للبيع بباب الزوّار

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق متّهمين اثنين موقوفين. عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية والترويج عمدا لها، ويتعلق الأمر بسائق شاحنة لنقل البضائع، وبائع ” بيتزا” بالعاصمة.

طلبات النيابة وردت على اثر اعتراف المتهم الأول “ف.م” بالجرم المنسوب إليه، مصرحا أن كمية المؤثرات العقلية التي عثرت بحوزته إشتراها من حي 5 جويلية عند بائع لا يعرفه جيّدا مقابل مبلغ 43 ألف دج. مؤكدا أنه شخص يتعاطي الأقراص المهلوسة، ويخصص جزءا من راتبه لاقتنائها. كونه مدمن عليها ناكرا علاقته بالبيع أو الترويج.

كما برّر المتهم مصدر أمواله بعدما لفت انتباه القاضي أن العامل البسيط الذي يعيل عائلة مثله لا يسمح وضعه المالي من اقتناء المؤثرات العقلية بالمبلغ الذي ذكره، إلا إذا كان له مصدر أموال أخر. ليؤكد أنه ناقل بضائع ويسوق الشاحنات ذات الوزن الثقيل منذ سنوات. مقابل راتب شهري يقدّر ب70 ألف دج.

من جهته إعترف صديقه المتهم الثاني “م.ل” أنه بيوم توقيفه كان برفقة المتهم الأول. حيث امتطيا سيارة وجلب معه مبلغ مالي لشراء دراجة نارية من حي 5 جويلية بباب الزوار. معترفا أنه يتعاطى المؤثرات العقلية وأن الكمية التي ضبطت بحوزته والمقدرة بـ120 قرص مهلوس. و 0.5 غ من مخدرات “كوكايين” هي ملكه وموجّهة للإستهلاك الشخصي، نافيا بيعه أو ترويجه لها نفيا قاطعا.

وأمام ورد من معطيات التمس الدفاع في مرافعته من المحكمة إعادة تكييف الوقائع من المادة 16 إلى المادة 12، لموكليهما، مع إفادتهما بأقصى ظروف التخفيف.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور