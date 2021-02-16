دوري أبطال أوروبا.. إثارة كبيرة في “الكامب نو”  

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، وذلك لحساب مباريات الذهاب للدور الثمن النهائي.

وستتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى ملعب “الكامب نو” أين يستضيف “برشلونة” الإسباني نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

فيريد رفقاء “ميسي” كسب الأفضلية في مباراة الذهاب بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة في حديقة الأمراء.

برشلونة الذي يعيش تذبذب في المستوى تارة يقدم مستوى جيد وتارة أخرى باهت، سيكون مطالبا بالظهور بأفضل نسخة له.

في حين نادي “باريس سان جيرمان” الذي سيكون محروما من خدمات “نيمار” المصاب، يريد تحقيق نتيجة إيجابية.

فكل من “مبابي” و”إيكاردي” جاهزان لهز شباك “شتيغن”، خاصة أن الأنظار ستوجه لـ “مبابي” الذي سيلعب تحت أنظار إدارة “ريال مدريد”.

من جهة أخرى، سيواجه “ليفربول” نادي “لايبزيغ” في مدينة “بودابست” بسبب منع الألمان دخول الإنجليز لأراضيهم بسبب فيروس كورونا.

مباريات اليوم:

برشلونة – باريس سان جيرمان (21:00)

لايبزيغ – ليفربول (21:00)