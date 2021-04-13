دوري أبطال أوروبا.. إثارة كبيرة في حديقة “الأمراء” !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى مباريات الإياب للدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون من “باريس”، أين يستضيف “البياسجي” نادي “بايرن ميونيخ” وعينه على التأهل للدور النصف النهائي.

رفقاء “مبابي” تمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية في “الأليانز أرينا” بعد فوزهم بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

من جهة أخرى، يسعى “بايرن ميونيخ” للثأر من خسارة الذهاب وتحقيق “الريمونتادا” في “البارك دي برانس”.

بايرن ميونيخ سيكون محروما من بعض النجوم، على غرار “ليفاندوفسكي” العائد مؤخرا للتدريبات.

في مباراة أخرى، يستضيف “تشيلسي” نادي “بورتو” في “الستامفورد بريدج” من أجل تأكيد نتيجة الذهاب.

رفقاء “فيرنر” تمكنوا من الفوز خارج القواعد بثنائية نظيفة ويريد ترسيم أمر التأهل للدور المقبل.

أما نادي “بورتو” فيريد لعب كل أوراقه ولم لا تحقيق المفاجأة وقلب الطاولة على البلوز.

مباريات اليوم:

باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ (20:00)

تشيلسي – بورتو (20:00)