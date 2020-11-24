دوري أبطال أوروبا.. “البياسجي” يلعب بالنار و”برشلونة” لحسم التأهل

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا التي تشهد مباريات مثيرة.

البداية ستكون من حديقة الأمراء، أين يستضيف “باريس سان جيرمان” نادي “لايبزيغ” الألماني في مباراة مصيرية لرفقاء “مبابي”.

فأي نتيجة غير الفوز قد تعجل بخروجهم من دوري الأبطال أين يحتلون المركز الثالث بـ 3 نقاط خلف كل من “مان يونايتد” و”لايبزيغ” (6 نقاط).

من جهة أخرى، سيلعب “برشلونة” من أجل حسم التأهل للدور الثمن النهائي في “كييف” أمام “دينامو” وسط غياب العديد من اللاعبين أبرزهم “ليو ميسي”.

في نفس السياق، يريد “رونالدو” أين يفتتح عداده التهديفي في دوري الأبطال هذا الموسم عندما يستضيف اليوفي نادي فرينكفاروزي المجري.

مباريات اليوم:

رين – تشيلسي (18:55)

كراسنودار – إشبيلية (18:55)

جوفنتوس – فرينكفاروزي (21:00)

دينامو كييف – برشلونة (21:00)

بروسيا دورتموند – كلوب بروج (21:00)

لازيو – زينيت سان بيترسبورغ (21:00)

باريس سان جيرمان – لايبزيغ (21:00)

مانشستر يونايتد – إسطنبول باشاك شهير (21:00)