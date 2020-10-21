دوري أبطال أوروبا.. القمة في ألمانيا والإثارة في هولندا

عادت عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد في مباريات مثيرة جرت أمس الثلاثاء، في حين ستكون الإثارة أكبر سهرة اليوم الأربعاء.

البداية ستكون بالقمة في الأليانز أرينا، أين يستضيف “بايرن ميونيخ” حامل اللقب نادي “أتلتيكو مدريد”.

“البايرن” سيكون محروما من نجمع “غنابري” الذي أصيب بفيروس “كورونا”، في حين سيقود “لويس سواريز” هجوم الروخي بلانكوس.

في “هولندا”، يستقبل “أجاكس أمستردام” نادي “ليفربول”، في مباراة سيكون الغائب الأكبر “فان ديك” الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

“ريال مدريد” يستقبل “دينامو كييف” في مباراة ستكون صعبة على رفقاء “بن زيمة”، بعد الخسارة في الليغا الإسبانية.

وسيكون “راموس” غائبا عن الفريق الملكي، رفقة “هازارد” الذي لن يعود قبل شهر نوفمبر.

من جهة أخرى، سيحاول “مانشستر سيتي” الدخول بقوة في غمار البطولة الأوروبية عندما يستضيف نادي “بورتو” على ملعب “الإتحاد”.

مباريات اليوم:

سالسبورغ – لوكوموتيف موسكو (17:55)

ريال مدريد – شختار دونتسيك (17:55)

بايرن ميونيخ – أتليتكو مدريد (20:00)

إنتر ميلان – بروسيا مونشنغلادباخ (20:00)

مانشستر سيتي – بورتو (20:00)

أولمبياكوس – مارسيليا (20:00)

أجاكس أمستردام – ليفربول (20:00)

ميتيلاند – أتلانتا (20:00)