دوري أبطال أوروبا.. القمة في “رومانيا” والإثارة في “إيطاليا”

سيكون الموعد سهرة اليوم الثلاثاء على مباريات الدور الثمن النهائي من منافسة دوري الأبطال.

البداية ستكون بمباراة القمة لسهرة الأبطال، أين يستضيف “أتليتكو مدريد” نادي “تشيلسي” في “بوخارست”.

النادي الإسباني قرر استقبال البلوز في “رومانيا” بسبب الإجراءات التي قامت بها إسبانيا إتجاه البريطانيين بسبب “كورونا المتحورة”.

فالحكومة الإسبانية رفضت منح ترخيص الدخول لـ “تشيلسي” مما أجبر مسؤولي “أتليتكو مدريد” على البحث عن ملعب آخر في دولة آخرى.

وفي إطار كرة القدم، فإن المواجهة ستكون نارية بين المدرب “سيميوني” و”توماس توخيل” الذي يمر بفترة رائعة مع تشلسي.

من جهة أخرى، سيكون حامل اللقب “بايرن ميونيخ” في تنقل محفوف بالمخاطر عندما يواجه “لازيو” الإيطالي.

النادي الألماني يمر بفترة حرجة بعد تتويجه بمونديال الأندية فيكفي أنه حقق نقطة وحيدة من أصل 6 نقاط ممكنة في آخر مباراتين.

كما تلقت شباك “نوير” 5 أهداف كاملة في مباراتين وهو ما يحفز رفقاء “إيمبولي” من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

مباريات اليوم:

أتليتكو مدريد – تشيلسي (21:00)

لازيو – بايرن ميونيخ (21:00)