دوري أبطال أوروبا.. القمة في “فرنسا” والإثارة في “إنجلترا”

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران في موسم جديد، أين يسعى حامل اللقب “بايرن ميونيخ” للحفاظ على تاجه.

ستكون مباريات الجولة الأولى مثيرة للغاية، البداية مع مباراة القمة بين “باريس سان جيرمان” و”مانشستر يونايتد”.

النادي الفرنسي لم ينهزم في أي مباراة في دوري المجموعات في السنوات الأخيرة فوق أرضية ميدانه يريد الحفاظ على هذه النتائج.

في نفس السياق، يريد “مانشستر يونايتد” الظهور بأفضل نسخة ممكنة في دوري الأبطال.

برشلونة بقيادة “ليو ميسي” يريدون محو الخسارة التاريخية امام “بايرن” الموسم الماضي ويبقى الهدف الرئيسي التتويج بذات الأذنين.

وسيبدأ رفقة “ميسي” رحلة البحث عن التاج القاري في “الكامب نو” عندما يستضيفون فرينكفاروزي المجري في مباراة سهلة.

تشيلسي هو الأخير سيكون في مباراة صعبة أمام “إشبيلية” بطل “الأوروبا ليغ” في “الستانفورد بريدج”.

من جهة أخرى، اللاعب الجزائري “محمد فارس” سيخوض أول تجربة له في دوري أبطال أوروبا.

فسيستقبل “لازيو” الإيطالي نادي “بروسيا دورتموند” الألماني في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

مباريات اليوم:

دينامو كييف – جوفنتوس (17:55)

زينيت سان بيترسبورغ – كلوب بروج (17:55)

تشيلسي – إشبيلية (20:00)

رين – كراستودار (20:00)

برشلونة – فرينكفاروزي (20:00)

لازيو – بورسيا دورتموند (20:00)

لايبزيغ – إسطنبول باشاك شهير (20:00)

باريس سان جيرمان – مانشستر يونايتد (20:00)