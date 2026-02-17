دوري أبطال أوروبا.. بن سبعيني يتألق في فوز دورتموند على أتالانتا

حقق الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، رفقة ناديه بوروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء، فوزًا مهمًا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بعد التغلب على أتلانتا الإيطالي، بهدفين دون رد، في لقاء احتضنه ملعب سيغنال إيدونا بارك.

دورتموند دخل المواجهة بقوة، وافتتح المهاجم غيراسي باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الجناح ألكسندر باير الهدف الثاني عند الدقيقة 42، مانحًا فريقه أفضلية مريحة قبل لقاء العودة.

بن سبعيني شارك أساسيًا ولعب كامل أطوار المباراة، مقدّمًا أداءً دفاعيًا مميزًا، توّج بتنقيط مرتفع بلغ 8.4، في تأكيد جديد على ثبات مستواه في المنافسة الأوروبية.

ومن المرتقب أن تقام مباراة الإياب يوم 25 فيفري الجاري بمدينة بيرغامو الإيطالية، حيث سيحاول النادي الألماني تأكيد تفوقه وحسم بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.