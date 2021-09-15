دوري أبطال أوروبا.. سهرة أوروبية بنكهة جزائرية

تجرى مساء اليوم الأربعاء الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا والتي تعرف مشاركة ثلاث لاعبين جزائريين مع أنديتهم، ويتعلق الأمر بكل من إسماعيل بن ناصر مع ميلان الإيطالي،، ورياض محرز مع مانشستر سيتي، ورشيد غزال مع بيشكتاس التركي.

ويواجه رياض محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي نادي لايبزيغ الألماني بملعب الإتحاد، فيما ينتقل إسماعيل بن ناصر إلى ليفربول لمواجهة رفقاء المصري محمد صلاح، ويستقبل نادي بيشكتس التركي نالدي بوروسيا دورتموند الألماني.

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