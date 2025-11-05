دوري أبطال أوروبا.. مازة رجل مباراة ليفركوزن أمام بنفيكا

قدّم الدولي الجزائري إبراهيم مازة أداء مميزا رفقة ناديه باير ليفركوزن في مواجهة بنفيكا البرتغالي. ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليختتم اللقاء متوجا بلقب رجل المباراة بعد مساهمة فعالة في فوز فريقه بهدف دون رد.

ونال مازة ثقة مدربه عقب تألقه اللافت في الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ. وتمكن من تقديم أداء قوي طيلة التسعين دقيقة، مظهرا نضجا كبيرا رغم حداثة تجربته في المستوى العالي.

وحصل مازة على تقييم بلغ 7.1 من 10 وفقا لموقع “صوفاسكور” المتخصص، بفضل نشاطه الكبير في وسط الميدان وقدرته على صناعة الفرص. حيث هدد مرمى بنفيكا في مناسبتين إحداهما بتسديدة قوية والأخرى بتمريرة مفتاحية دقيقة.

كما تميز اللاعب بدقته في التمرير بنسبة نجاح وصلت إلى 91 في المئة، إضافة إلى فوزه بخمسة صراعات ثنائية من أصل 13، ليؤكد من جديد جاهزيته لتثبيت مكانته ضمن تشكيلة ليفركوزن الأساسية في المنافسات المقبلة.