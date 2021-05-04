دوري أبطال أوروبا.. “محرز” على بعد 90 دقيقة من دخول التاريخ

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء، لمباراة “مانشستر سيتي” أمام “باريس سان جيرمان” لحساب إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

رفقاء “محرز” على بعد 90 دقيقة من دخولهم التاريخ وقيادة “مانشستر سيتي” لأول نهائي في دوري الأبطال في تاريخ النادي.

أشبال “بيب غوارديولا” عازمون على تحقيق التأهل بالرغم من صعوبة المأمورية أمام منافس عنيد.

“مانشستر سيتي” سيسعى لاستغلال نتيجة الذهاب التي انتهت لصالحه (2-1) في “البارك دي برانس” ومواصلة المشوار في “التشامبينز ليغ”.

كما أن النجم “رياض محرز” يسعى لتكرار ما فعله في مباراة الذهاب وأن يسجل هدفا آخرا يقتل به أحلام “الفرنسيين”.

من جهة أخرى، “باريس سان جيرمان” يريد قلب الطاولة على “السيتي” وتحقيق “الريمونتادا” في ملعب “الإتحاد”.

“البياسجي” بقيادة “نيمار” سيرمون بكل ثقلهم في الهجوم ومنذ الدقيقة الأول، وهو ما أكده المدرب “بوكيتينيو” الذي صرح أنه سيغامر في المباراة.

وتبقى الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة “مبابي” الذي غاب طوال الأسبوع وتدرب على انفراد أمس الإثنين.

مباراة اليوم:

مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان (20:00).