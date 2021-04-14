دوري أبطال أوروبا.. محرز يحلم بنصف النهائي وريال مدريد بمن حضر !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لآخر مباريات إياب الدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون من انجلترا، أن يحل النادي الملكي ضيفا ثقيلا على “ليفربول” وعينه على المرور للدور النصف النهائي.

أشبال “زيدان”، حققوا المهم في الذهاب بعد فوزهم بنتيجة 3-1 في إنتظار تحقيق الأهم في “الأنفيلد”.

وسيكون “زيزو” محروما من عدد من النجوم على غرار: “فاران”، “راموس”، “كرفخال”، “فاسكيز”، “هازارد”.

من جهة أخرى، يريد أشبال “يورغن كلوب” تحقيق “الريمونتادا” الثانية على فريق إسباني بعد أن سبق له سحق “برشلونة” منذ موسمين.

أما القمة الثانية، فستجمع بين “مانشستر سيتي” و”بورسيا دورتموند”، أين يريد “محرز” قيادة فريقه للتأهل للدور النصف النهائي.

محرز الذي لم يشارك ولا مرة في نصف نهائي المسابقة يحلم بالتأهل ومواجهة “باريس سان جيرمان” ولم لا خطف اللقب القاري هذا الموسم.

من جهة أخرى، يريد “هالاند” تأكيد قوته والاطاحة بـ “مانشستر سيتي” في “سيدونا بارك”.

مباريات اليوم:

ليفربول – ريال مدريد (20:00)

بورسيا دورتموند – مانشستر سيتي (20:00)