دوري أبطال أوروبا يعود من جديد بمباريات مثيرة

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، حيث ستجرى اليوم الثلاثاء أول مباريات الموسم الجديد في هذه البطولة.

العديد من المباريات المثيرة لكن الأبرز ستكون بين “بروسيا دورتموند” الألماني أمام “برشلونة” الإسباني على ملعب “سينغال إيدونا بارك”.

وستكون المواجهة هي الأولى لـ “ميسي” هذا الموسم بعد أن غاب عن النادي الكتالوني منذ بداية الموسم الكروي بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، سيكون “السان باولو” مسرحا لأحد أبرز مباريات السهرة، حينما يستضيف “نابولي” حامل اللقب نادي “ليفربول”.

وفي ما يلي مباريات اليوم الثلاثاء

إنتر ميلان – سلافيبا براغ (17:55)

ليون – زينيت سان بيترسبورغ (17:55)

بروسيا دورتموند – برشلونة (20:00)

نابولي – ليفربول (20:00)

سالزبروغ – جينك (20:00)

أجاكس أمستردام – ليل (20:00)

تشيلسي – فالنسيا (20:00)

بنفيكا – لايبزيغ (20:00)