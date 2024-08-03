دوري أبطال إفريقيا.. المولودية تستقبل واتانغا الليبيري ذهابا وإيابا

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، رسميا عن لعب اللقاء المزدوج للدور التمهيدي الأول لمنافسة دوري أبطال إفريقيا، أمام واتانغا الليبيري، بالجزائر.

وكشفت المولودية اليوم السبت، بأن الإتحادية الإفريقية لكرة القدم “كاف”. برمجة لقاء الذهاب بالجزائر، عوض اللعب في ليبيريا، وذلك بعد طلب من المنافس الليبيري.

مشيرة إلى أن المواجهتان ستلعبان على أرضية ميدان “نيلسون مانديلا” ببراقي، وهذا نظرا لعدم جاهزية ملعب 5 جويلية الأولمبي من جهة، وعدم تأهيل ملعب الشهيد “علي عمار” بالدويرة لإحتضان المنافسات الخارجية من جهة أخرى.