دوري الأبطال.. “أجاكس” العنيد يتحدى “ريال مدريد” !

ستلعب سهرة اليوم الأربعاء مباراتي الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اين ستكون الأنظار موجهة لمدينة “أمستردام”.

فيستضيف “أجاكس أمستردام” نادي “ريال مدريد” في أحد أبرز مباريات الثمن نهائي لهذه المنافسة الأوروبية.

وسيحاول النادي “الملكي” تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في “البيرنابيو” خاصة أن “الميرنغي” يعيش أوقات رائعة.

من جهة أخرى، يريد لاعبو “أجاكس” إثبات أنفسهم أمام عملاق القارة الأوروبية وحامل اللقب في آخر 3 مواسم.

في نفس السياق، يستضيف “توتنهام” نادي “بروسيا دورتموند” في قمة “المواهب”، والمباراة ستكون مثيرة.

فكلا الفريقين سيلعبان دون حسابات مثلما معروف على مدربيهما، غير أن الإصابات ستؤثر في مردود كل فريق.