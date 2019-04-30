دوري الأبطال.. أحفاد “كرويف” في مواجهة “السبيرز”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء إلى ملعب “توتنهام الجديد” أن يستضيف السبيرز نادي “أجاكس أمستردام” في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

نادي “أجاكس” يريد رفع التحدي ومواصلة المغامرة خاصة بعد إطاحته بالبطل “ريال مدريد” في الثمن النهائي و “جوفنتوس” في الربع النهائي.

فرفقاء المغربي “حكيم زياش”، يريدون التألق أمام خصم عنيد وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في “هولندا”.

من جهة أخرى، يريد نادي “توتنهام” حسم الأمور فوق أرضية ميدانهم وأمام جماهيرهم وهم الذين يلعبون الدور النصف النهائي لأول مرة منذ 57 عاما.