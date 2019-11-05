دوري الأبطال.. إثارة كبيرة في “ألمانيا” والقمة في “إنجلترا”

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا والتي ستكون مثيرة.

البداية من إسبانيا، أين يسعى “برشلونة” لتضميد جراحه بعد الخسارة القاسية في “الليغا” أمام “ليفانتي” وذلك عندما يستضيف “سلافيا براغ”.

في نفس السياق، الإثارة ستكون كبيرة في ملعب “إيدونا بارك” أين يستضيف “بروسيا دورتموند” نادي “إنتر ميلان”.

من جهة أخرى، القمة ستكون كبيرة بين “تشيلسي” و”أجاكس أمستردام” في ملعب “الستامفورد بريدج”.

حامل اللقب “ليفربول” سيكون في مهمة سهلة عندما يواجه “جينك” على ملعب “الأنفيلد”، في حين “نابولي” سيواجه “سالزبورغ”.

مباريات اليوم

برشلونة – سلافيا براغ (18:55)

زينيت سان بيترسبورغ – لايبزيغ (18:55)

بروسيا دورتموند – إنتر ميلان (20:00)

ليون – بنفيكا (20:00)

نابولي – سالزبورغ (20:00)

فالنسيا – ليل (20:00)

تشيلسي – أجاكس أمستردام (20:00)

ليفربول – جينك (20:00)