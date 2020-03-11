دوري الأبطال.. إثارة كبيرة في “الأنفيلد” و”الويكلو” في “حديقة الأمراء”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى ملعب “الأنفيلد”، أين يستضيف “ليفربول” نادي “أتلتيكو مدريد” في إياب دور الثمن النهائي من دوري الأبطال.

حامل اللقب مطالب بقلب الطاولة على الفريق الإسباني، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 1-0، في حين أشبال سيميوني يريدون الإطاحة بالبطل.

في نفس السياق، المباراة تبقى تحت تهديد تفشي فيروس “كورونا” الذي اجتاح العالم.

من جهة أخرى، يستضيف “باريس سان جيرمان” نادي “دورتموند” في مباراة ستلعب بأبواب مغلقة ودون جمهور بسبب فيروس “كورونا”.

الفريق الفرنسي يريد العبور للدور الربع النهائي من هذه المنافسة وكسر لعنة الإقصاء مبكرا، في حين “دورتموند” يريدون مواصلة المغامرة.

يذكر أن نتيجة الذهاب إنتهت لصالح الهداف “هالاند” بنتيجة 2-1 أمام رفقاء “نيمار”.