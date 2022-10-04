دوري الأبطال.. إنتر ميلان يحسم القمة أمام البارصا

حسم سهرة اليوم الثلاثاء فريق إنتر ميلان الايطالي القمة أمام الضيف برشلونة الاسباني بملعب “جيوزيبي مياتزا”.

حيث انتهت مواجهة الجولة الثالثة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا بهدف يتيم دون رد.

حيث وقع، تشالهانوغلو، الهدف الوحيد للنيراتزوري في الدقيقة الـ45+2.

نتائج السهرة:

بايرن ميونيخ الألماني 5-0 فيكتوريا بلزن التشيكي.

أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4-1 سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

أجاكس الهولندي 1-6 نابولي الإيطالي.

ليفربول الانجليزي 2-0 غلاسغو رانجرز الاسكتلندي.

بورتو البرتغالي 2-0 باير ليفركوزن الألماني.

كلوب بروج البلجيكي 2-0 أتلتيكو مدريد الاسباني.

آينتراخت فرانكفورت الألماني 0-0 توتنهام هوتسبير الانجليزي.