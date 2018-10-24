دوري الأبطال.. الإثارة في “باريس” والقمة في “كتالونيا”

ستكون الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا سهرة اليوم الأربعاء مسرحا لعدد من المباريات المثيرة في مختلف المجموعات.

البداية ستكون في “كتالونيا” أن تتصدر مباراة “برشلونة” ضد “إنتر ميلان” العنوانين، أين يريد كلا الفريقين صدارة المجموعة الثانية.

النادي “الكتالوني” سيعاني من دون نجمه الأول “ليونيل ميسي” الذي أصيب في يده اليمنى وسيغيب لمدة ثلاث أسابيع كاملة.

كما أن “النيراتزوي” وبعد فوزهم في داربي “ميلانو” فإن معنوياتهم مرتفعة من أجل القيام بمباراة كبيرة في “الكامب نو”.

أما في “فرنسا” فسيستضيف نادي “باريس سان جيرمان” نادي “نابولي” في حديقة “الأمراء”، وكلا الناديان يبحثان عن نتيجة إيجابية.

“البارتينوبي” وبعد فوزهم في الجولة الماضية ضد “ليفربول” يريدون تحقيق نتيجة إيجابية في “البارك دي برانس” بقيادة المدرب السابق للبياسجي “كارلو أنشلوتي”.

أشبال المدرب “توخيل” يريدون السيطرة على مجموعتهم، خاصة بعد الفوز الكبير ضد “النجم الأحمر” في الجولة الماضية.

في ألمانيا، سيستضيف “بورسيا دورتموند” نادي “أتلتيكو مدريد”، في مباراة مثيرة بين الناديين اللذان يريدان التأهل للدور الثاني.

فالفريق الألماني يحقق في نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة ويعول كثيرا على مهاجمه الإسباني “باكو ألكاسير” لفك شفرة دفاعات “الروخي بلانكوس”.

من جهة أخرى، رفقاء “غريزيمان” يريدون تحقيق الفوز الثالث على التوالي في منافسة دوري الأبطال لهذا الموسم.

وفي مايلي مباريات اليوم:

كلوب بروج – موناكو (17.55)

إندهوفن – توتنهام (17.55)

برشلونة – انتر ميلان (20.00)

بورسيا دورتموند – أتلتيكو مدريد (20.00)

ليفربول – سرفينا زفيزدا (20.00)

باريس سان جيرمان – نابولي (20.00)

لوكوموتيف موسكو – بورتو (20.00)

غلطة سراي – شالك (20.00)