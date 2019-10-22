دوري الأبطال.. الإثارة في “تركيا” والقمة في “إنجلترا”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا والتي ستكون مثيرة للغاية.

الإثارة ستكون من “إسطنبول”، أين يبحث “ريال مدريد” عن تحقيق الفوز وفقط أمام صاحب الأرض “غلطة سراي”.

فأشبال المدرب “زيدان” يعيشون موسما صعبا في دوري الأبطال فلم يحققوا نقطة واحدة من أصل 6 نقاط.

والتعثر أمام رفقاء “فيغولي” فيعني صعوبة مأمورية التأهل للدور الثاني من هذه المنافسة.

أما في “مدريد” فإن “الأتليتيكو” يريد الإطاحة بنادي “باير ليفركوزن” العنيد الذي يبحث عن تحقيق المفاجأة.

في نفس السياق، جوفنتوس سيكون في مواجهة “لوكوموتيف موسكو” في مباراة تبدو سهلة على الورق.

أما نادي “مانشستر سيتي” فسيتضيف نادي “أتلانتا” الإيطالي في مباراة محفوفة بالمخاطر.

فرفقاء “محرز” واعون بالمسؤولية ومطالبون بالحذر من الفريق الإيطالي الذي يقدم كرة قدم جميلة.

مباريات اليوم:

أتليتكو مدريد – باير ليفركوزن (17:55)

شاختار دونتسيك – دينامو زغرب (17:55)

غلطة سراي – ريال مدريد (20:00)

كلوب بروج – باريس سان جيرمان (20:00)

جوفنتوس – لوكوموتيف موسكو (20:00)

مانشستر سيتي – أتلانتا (20:00)

توتنهام – سرفينا زفيزدا (20:00)

أولمبياكوس – بايرن ميونيخ (20:00)