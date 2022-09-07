دوري الأبطال.. البايرن يهزم إنتر ونابولي يُذل ليفربول

هزم سهرة اليوم الأربعاء فريق بايرن ميونيخ الألماني مُضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد.

وذلك في لقاء الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا الذي جرى بملعب “جوزيبي مياتزا”.

وسجل ثنائية الفريق البافاري كل من ليروى ساني في الدقيقة 25 ودانيلو دي أمبروزيو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وفي مواجهة آخرى تغلب نابولي الإيطالي بملعبه “دييغو أرماندو مارادونا” على ضيفه ليفربول الإنجليزي برباعية لهدف وحيد.

نتائج بقية مباريات اليوم:

أجاكس الهولندي 4-0 غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني 0-3 سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1 بورتو البرتغالي.

كلوب بروج البلجيكي 1-0 باير ليفركوزن الألماني.

برشلونة الإسباني 5-1 فيكتوريا بلزن التشيكي.

توتنهام الإنجليزي 2-0 أولمبيك مارسيليا الفرنسي.