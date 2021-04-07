دوري الأبطال.. البياسجي يهزم البايرن بثلاثية ويقترب من التأهل

هزم سهرة اليوم الأربعاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مُضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية كاملة مقابل هدفين ليقترب من التأهل.

اللقاء الذي جرى بملعب “أليانز أرينا” بميونيخ يدخل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

ثلاثية البياسجي سجل منها كيليان مبابي ثنائية في الدقيقتين ال3 وال68 اضافة الى ماركينيوس في الدقيقة ال28.

ثنائية البايرن سجلها تشوبو موتينغ وتوماس مولر في الدقيقتين ال37 وال60 على التوالي قبل لقاء العودة بحديقة الأمراء بباريس.

وبملعب “الدراغاو” فاز تشلسي الإنجليزي بهدفين دون رد على مُضيفه بورتو البرتغالي سجلهم مايسون ماونت وتشلوال في الدقيقتين ال32 وال85.