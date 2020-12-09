دوري الأبطال.. “الريال” يلعب بالنار ومستقبل “زيدان” في عين الإعصار !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء، إلى ختام دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا بمباريات مثيرة.

البداية ستكون من مدريد، أين يستضيف “الريال” نادي “غلادباخ” من أجل التأهل للدور المقبل من هذه المنافسة الأوروبية.

ريال مدريد الذي يعاني الأمرين في الآونة الأخيرة، مطالب بتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة.

وفي حالة التعادل فعليه إنتظار نتيجة مباراة “الإنتر” أمام “شختار”، كما أن البعض يراهن على خروج الملكي من المنافسة مبكرا.

وتعتبر مباراة اليوم الأربعاء مفصلية في مستقبل المدرب “زين الدين زيدان”، فأي خطأ يعني إقالته.

من جهة أخرى، يحاول “أتلانتا” الإطاحة بأجاكس أمستردام في عقر ديار هذا الأخير والتأهل للدور المقبل.

في نفس السياق، ستكون مباراة “السيتي” أمام “لوام” شكلية لرفقاء “محرز” بعد أن ضمنوا التأهل وصدارة المجموعة.

في حين رفقاء “باييت” يريدون تحقيق المفاجأة والتأهل في آخر المطاف للمشاركة في الأوروبا ليغ في حالة احتلاله المركز الثالث.

مباريات اليوم:

أجاكس أمستردام – أتلانتا (18:55)

ميتييلاند – ليفربول (18:55)

بايرن ميونيخ – لوكوموتيف موسكو (21:00)

سالزبورغ – اتليتكو مدريد (21:00)

ريال مدريد – بروسيا مونشنغلادباخ (21:00)

إنتر ميلان- شاختار دونتسيك (21:00)

مانشستر سيتي – مارسيليا (21:00)

أولمبياكوس – بورتو (21:00)