دوري الأبطال.. السيتي وريال مدريد يعبران لنصف النهائي

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة اليوم الأربعاء للدور نصف النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مُضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف.

الفريق الألماني تقدم في الدقيقة ال15 عبر جودي بيلينغهام قبل أن يُعدل الساحر الجزائري في الدقيقة ال55 من ركلة جزاء نفذها بإحكام.

ضربة الجزاء تحصل عليها السيتي عقب توزيعة من فيل فودين لمسها متوسط ميدان الفريق الأصفر إيمري تشان باليد.

فيل فودين أضاف الهدف الثاني للسيتيزنس في الدقيقة ال75 ليتأهل الأخير بعد فوزه ذهابا بذات النتيجة بملعب “الإتحاد”.

المواجهة التي جرت بملعب سيغنال إيدونا بارك تدخل لحساب عودة الدور ربع النهائي وشهدت مُشاركة محرز حتى الدقيقة ال87.

ريال مدريد الإسباني عبر لذات الدور بعد تعادله سلبا ضد مُضيفه ليفربول الإنجليزي بملعب الأنفيلد في لقاء العودة.

لقاء الذهاب بين الكبيرين بملعب “ألفريدو دي ستيفانو” انتهى بفوز الفريق الملكي بثلاثية لهدف وحيد.