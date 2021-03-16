دوري الأبطال.. السيتي وريال مدريد يعبران للدور القادم بسهولة

تأهل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للدور ربع النهائي من مُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا سهرة اليوم الثلاثاء بسهولة.

السيتي فاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين دون رد في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي الذي جرى بملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست.

ثنائية السيتيزنس وقعها كيفين دي بروين في الدقيقة ال12 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز وإلكاي غوندوغان في الدقيقة ال18.

وكان لقاء الذهاب من هذا الدور الذي جرى بذات الملعب قد انتهى بفوز أشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا بنفس النتيجة.

مواجهة سهرة اليوم شهدت مُشاركة رياض محرز طيلة أطوارها بينما غادر رامي بن سبعيني في الدقيقة ال88.

ومن جانب آخر تأهل ريال مدريد الإسباني لذات الدور بعد فوزه في لقاء العودة ضد أتالانتا الإيطالي بثلاثية لهدف وحيد.

وكان لقاء الذهاب ببيرغامو الإيطالية قد حسمه الميرينغي بهدف يتيم دون رد.

ثلاثية الفريق الملكي اليوم سجلها كريم بن زيمة في الدقيقة ال34 وسيرجيو راموس في الدقيقة ال60 من ركلة جزاء وكذا أسينسيو في الدقيقة ال84.