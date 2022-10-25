دوري الأبطال.. السيتي يتعادل ويتأهل وميلان يُحافظ على حظوظه في التأهل

تأهل سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الانجليزي للدور ثمن النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وذلك رغم تعادله أمام المُضيف بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيغنال إيدونا بارك في لقاء الجولة الـ5 من دور المجموعات.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بعد تضييع، النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، ركلة جزاء في الدقيقة الـ58.

هذا كما قاد، مواطنه اسماعيل بن ناصر، فريقه “أي سي ميلان” الايطالي لهزم دينامو زغرب الكرواتي برباعية دون رد.

النتائج الكاملة ليوم الثلاثاء:

سالزبورغ النمساوي 1-2 تشلسي الإنجليزي.

إشبيلية الإسباني 3-0 كوبنهاغن الدنماركي.

بنفيكا البرتغالي 4-3 جوفنتوس الإيطالي.

باريس سان جيرمان 7-2 مكابي حيفا الكيان الصهيوني.

سيلتيك الإسكتلندي 1-1 شاختار دونيتسك الأوكراني.

لايبزيغ الألماني 3-2 ريال مدريد الاسباني.