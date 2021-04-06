دوري الأبطال.. السيتي يفوز بشق الأنفس على دورتموند والريال يقطع نصف الطريق

تغلب سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بشق الأنفس على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية لهدف وحيد.

اللقاء الذي جرى بملعب “الإتحاد” بمدينة مانشستر يدخل لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي سجله كيفين دي بروين في الدقيقة ال19 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز الذي شارك طيلة أطوار اللقاء.

وعدل ماركو رويس للفريق الأصفر في الدقيقة ال84 في حين أضاف فيل فودين الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة ال90.

قبل لقاء العودة الذي سيُلعب الأربعاء المُقبل بملعب “سيغنال إيدونا بارك” بألمانيا.

وفي اللقاء الثاني للسهرة فاز ريال مدريد الإسباني بثلاثية لهدف وحيد على ضيفه ليفربول الإنجليزي.

ثلاثية الفريق الملكي سجل منها فينيسيوس جينيور ثنائية في الدقيقتين ال17 وال65 وكذا أسينسيو في الدقيقة ال36.

هدف ليفربول الوحيد بملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بمدريد سجله محمد صلاح في الدقيقة ال51 قبل لقاء العودة بأنفيلد.