دوري الأبطال.. السيتي يُحفز محرز قبل مواجهة دورتموند

كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي منذ قليل عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه بوروسيا دورتموند الألماني.

وذلك في اللقاء الذي ينطلق بداية من الـ20:00 بملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب الجولة الـ5 من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

وضمت التشكيلة الأساسية التي كشف عنها حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إسم النجم الدولي الجزائري، رياض محرز.

كما نشر الحساب صورة لمحرز وهو يحتفل بهدفه الموسم قبل الماضي على ذات الملعب وأمام نفس الخصم.

وغرد الحساب:”ننتظر فرحة مشابهة الليلة في سيغنال إيدونا بارك يا رياض”.