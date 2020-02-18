دوري الأبطال.. القمة في “إسبانيا” والإثارة في “ألمانيا”

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، في مباريات الذهاب للدور الثمن النهائي من المنافسة الأوروبية.

وستكون البداية سهرة اليوم الثلاثاء، بمباراتين في القمة، ستجمع الأولى بين “بروسيا دورتموند” و”باريس سان جيرمان” على ملعب “إيدونا بارك” في ألمانيا.

أما المباراة الثانية ستجمع بين “أتلتيكو مدريد” العنيد وحامل اللقب “ليفربول” على ملعب “الواندا ميتروبوليتانو”.

وستكون كل الأضواء مسلطة على هذه المباراة، لما تحمل من طياتها خاصة في ظل وجود كل من “سيميوني” و”كلوب” على خط التماس.

من جهة أخرى، سيعود “توماس توخيل” مدرب “باريس سان جيرمان” إلى بيته السابق ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية بقيادة “نيمار” و”مبابي”.

مباريات اليوم:

بروسيا دورتموند – باريس سان جيرمان (21:00)

أتليتكو مدريد – ليفربول (21:00)