دوري الأبطال.. القمة في “إنجلترا” والإثارة في “هولندا” !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الأربعاء لذهاب الدور الربع النهائي من منافسة دوري الأبطال، حيث ستكون القمة في “إنجلترا” والإثارة في “هولندا”.

حيث سيكون ملعب “الأولد ترافورد” مسرحا لقمة الدور الربع النهائي بين “مانشستر يونايتد” وضيفه نادي “برشلونة”.

“الشياطين الحمر” وبعد تحقيقيهم للمفاجأة بعد “الريمونتادا” أمام “باريس سان جيرمان” يريدون هذه المرة الإطاحة برفقاء “ميسي” وكسب الأفضلية في الذهاب.

في حين لن يقف النادي “الكتالوني” مكتوف الأيدي، فوجود الساحر “ميسي” في كامل لياقته يمنحهم الأفضلية ولو أن المباراة في “الأولد ترافورد”.

ويُعوّل المدرب “فالفيردي” على أشباله الذين يقدمون في مباريات مميزة في الآونة الأخيرة من أجل وضع خطوة للمربع الذهبي قبل مباراة العودة في “الكامب نو”.

في نفس السياق، سيكون نادي أجاكس أمستردام والذي حقق المفاجأة بإطاحته بالبطل وصاحب البطولة في ثلاث مناسبات متتالية “ريال مدريد” في مواجهة “جوفنتوس” بقيادة “كريستيانو رونالدو”.

البرتغالي سيشارك كأساسي بعد أن شفي تماما من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب البرتغالي في أسبوع “الفيفا”.

مباريات اليوم

مانشستر يونايتد – برشلونة (20:00)

أجاكس أمستردام – جوفنتوس (20:00)