دوري الأبطال.. القمة في “إنجلترا” و”نابولي” يتحدى “برشلونة”

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم الثلاثاء إلى مباراتي الدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

فسيستضيف “تشيلسي” نادي “بايرن ميونيخ” في “الستانفورد بريدج”، ويأمل أشبال “لامبارد” تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة.

في حين سيكون رفقاء “ليفاندوفسكي” أمام منافس شرس ويأملون في تحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة العودة في “الأليانز أرينا”.

في نفس السياق، وبعيدا عن شبح “الكورونا”، يستضيف “نابولي” نادي “برشلونة”، من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وكان “نابولي” قد حقق نتائج مميزة ضد كبار “الكالتشيو” هذا الموسم وخسر العديد من المباريات أمام الأندية الأقل قوة.

لهذا يريد “غاتوزو” أن يكون لاعبوه محاربون في “السان باولو”، وأن يقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز على “البلوغرانا”.

من جهة أخرى، رفقاء “ميسي” والمنتشين بالعودة للصدارة مجددا في الليغا يريدون تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة.

كما أن الفريق قد وضع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أبرز أهدافه هذا الموسم.

كما أكد “كيكي سيتيان” مدرب “برشلونة” أنه لا يفكر في مباراة الأحد أمام “ريال مدريد” لأن الأولوية لـ “نابولي”.

مباريات اليوم:

تشيلسي – بايرن ميونيخ (21:00)

نابولي – برشلونة (21:00)