دوري الأبطال.. القمة في “إيطاليا” والإثارة في “هولندا” !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون من إيطاليا، أين يستضيف “إنتر ميلان” نادي “بروسيا دورتموند” ولا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية من الطرفين.

غير أن كتيبة “كونتي” مجبرة على تحقيق الفوز أمام جماهيرهم في حين لن يكون رفقاء “رويس” لقمة سائغة.

في “هولندا”، سيستقبل “أجاكس أمستردام” نادي “تشيلسي” في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين وهي المباراة التي ينتظرها الجميع.

فطريقة لعب الفريقين ستجعل من دون شك المباراة أكثر إثارة سهرة اليوم الأربعاء.

في مباراة آخرى، سيحل “برشلونة” ضيفا على نادي “سلافيا براغ” التشيكي في مباراة سهلة على الورق لرفقاء “ميسي”.

مباريات اليوم:

لايبزيغ – زينيت سان بيترسبورغ (17:55)

أجاكس أمستردام – تشيلسي (17:55)

سلافيا براغ – برشلونة (20:00)

انتر ميلان – بروسيا دورتموند (20:00)

جينك – ليفربول (20:00)

سالسزبورغ – نابولي (20:00)

ليل – فالنسيا (20:00)

بنفيكا – ليون (20:00)