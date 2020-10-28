دوري الأبطال.. القمة في “تورينو” والإثارة في “الأولدترافورد”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال، والتي تشهد العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون في إيطاليا، أين يستضيف “جوفنتوس” نادي “برشلونة” في قمة الجولة الثانية من “التشامبينزليغ”.

اليوفي سيكون محروما من عدد من لاعبيه بسبب الإصابة والغياب الأبرز سيكون لـ “رونالدو” بسبب عدم شفائه من فيروس “كورونا”.

في نفس السياق، رفقاء “ميسي” يريدون محو الخسارة الكبيرة في الكلاسيكو أمام “الريال” بالفوز أمام السيدة العجوز.

من جهة أخرى، يسعى “مانشستر يونايتد” لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف “لايبزيغ” في “الأولدترافورد”.

مباريات اليوم:

كراسنودار – تشيلسي (18:55)

باشاك شهير – باريس سان جيرمان (18:55)

إشبيلية – رين (21:00)

فرينكفاروزي – دينامو كييف (21:00)

جوفنتوس – برشلونة (21:00)

كلوب بروج – لازيو (21:00)

بورسيا دورتموند – زينيت سان بيترسبورغ (21:00)

مانشستر يونايتد – لايبزيغ (21:00)