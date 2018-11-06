دوري الأبطال.. القمة في “جوسيبي مياتزا” والإثارة في “السان باولو”

ستكون الإثارة عنوان الجولة 4 من دوري الأبطال، حيث مطالب الجميع بحسم المباريات والظفر بثلاث نقاط ثمينة كون هذه الجولة قد تكون منعرج للعديد من الأندية.

البداية ستكون بمباراة القمة في “جوسيبي مياتزا” أين يستضيف نادي “إنتر ميلان” نادي “برشلونة” في ليلة عودة “ليو ميسي”، الذي شارك في التدريبات الأخيرة دون شعوره بالآلام.

ويريد رفقاء “إيكاردي” تحقيق الفوز والتغلب على “برشلونة” من أجل إضافة 3 نقاط ثمينة ومحو خسارة الجولة الـ “3”.

في إيطاليا أيضا، سيخوض “نابولي” مباراة نارية ضد “باريس سان جيرمان” وكلاهما مطالب بتفادي الخسارة.

أشبال المدرب “أنشلوتي” ضيعوا الفوز في “باريس” في آخر دقائق المباراة، حينما عدل “دي ماريا” النتيجة في “حديقة الأمراء”.

غير أن هذه المرة يريد رفقاء “إنسيني” كسب النقاط الثلاث، في ليلة عودة “كافاني” لملعب “السان باولو” الذي سبق له اللعب في صفوف “البارتينوبي”.

من جهة أخرى، يريد نادي أتلتيكو مدريد محو الخسارة الثقيلة ضد بروسيا دورتموند في الجولة الماضية، عندما يستضيف الفريق الألماني في “الوانداميتروبوليتانو”.

وفي ما يلي مباريات الجولة الـ “4”:

موناكو – كلوب بروج (18.55)

النجم الأحمر – ليفربول (18.55)

أتليتكو مدريد – بروسيا دورتموند (21.00)

إنتر ميلان – برشلونة (21.00)

توتنهام – إندهوفن (21.00)

نابولي – باريس سان جيرمان (21.00)

شالك – غلطة سراي (21.00)

بورتو – لوكومتيف موسكو (21.00)