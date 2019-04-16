دوري الأبطال.. القمة في “كتالونيا” والإثارة في “تورينو” !

سيكون الموعد سهرة اليوم الثلاثاء مع معرفة أول المتأهلين للدور النصف النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

حيث ستكون القمة في “الكامب نو” أين يستضيف “برشلونة” نادي “مانشستر يونايتد” مع أفضلية نتيجة الذهاب.

فتمكن رفقاء “ميسي” من العودة بفوز ثمين من “الأولد ترافورد” بنتيجة هدف لصفر ويعول “البلوغرانا” على تقديم مباراة كبيرة تسمح لهم بالعبور للمربع الذهبي.

في نفس السياق، “مانشستر يونايتد” سيلعب الكل في الكل، وليس لديه شيء يخسره ويحلم بتكرار “ريمونتادا” باريس، حينما تأهل في آخر الثواني.

ويعول “سولشكاير” على أشباله من أجل تقديم أفضل مباراة لهم ولم لا الإطاحة بالنادي “الكتالوني” في عقر الديار مثلما فعلها “تشيلسي” في 2012.

من جهة أخرى، طموح “أجاكس” ستسطدم برغبة “كريستيانو رونالدو” في قيادة اليوفي لتحقيق لقب دوري الأبطال.

حيث سيستضيف “جوفنتوس” نادي “أجاكس” فوق أرضية ميدانه، مع العلم أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

رفقاء القائد “دي ليخت” يريدون تكرار سيناريو مباراتهم أمام “ريال مدريد” وتحقيق التأهل للدور النصف النهائي.

في حين رفقاء “الدون” يريدون التأهل وفقط للنصف النهائي على آمل مواصلة المشوار وتحقيق التاج الأوروبي.