دوري الأبطال.. القمة في “مانشستر” وصراع الصدارة في “السانشيز بيزخوان”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء، لمباريات الجولة الخامسة من دوري الأبطال والتي تشهد العديد من المباريات المثيرة.

البداية ستكون من “الأولدترافورد”، أين يستقبل “مانشستر يونايتد” نادي “باريس سان جيرمان” في قمة مباريات الجولة 5.

كلا الناديان يريدان تحقيق الفوز وفقط، لأن مجموعتهم معقدة وأي تعثر قد يجبرهم على الخروج من دوري الأبطال.

في نفس السياق، فإن نادي “لايبزيغ” يريد استغلال هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث أمام “باشاك شهير” لكي يبقى على أمل التأهل في الجولة الأخيرة.

من جهة أخرى، سيكون ملعب “السانشيز بيزخوان” مسرحا لمباراة مثيرة بين “إشبيلية” و”تشيلسي” اللذان يتقسمان الصدارة بـ 10 نقاط.

يذكر أن صدارة المجموعة مهمة في قرعة الثمن النهائي فهذا يعني أن المتصدر سيستقبل مباراة العودة في ملعبه وسيواجه صاحب المركز الثاني.

مباريات اليوم:

إسطنبول باشاك شهير – لايبزيغ (18:55)

كراسنودار – رين (18:55)

إشبيلية – تشيلسي (21:00)

جوفنتوس – دينامو كييف (21:00)

فرينكفاروزي – برشلونة (21:00)

بورسيا دورتموند – لازيو (21:00)

كلوب بروج – زينيت سان بيترسبورغ (21:00)

مانشستر يونايتد – باريس سان جيرمان (21:00)