دوري الأبطال.. “باريس” للثأر من “البايرن” و”بورتو” يتحدى “تشيلسي”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الذهاب لدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون من ألمانيا، أين يستضيف “بايرن ميونيخ” نادي “باريس سان جيرمان” في “الأليانز أرينا” وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية.

وسيكون كل من “غنابري” و”ليفاندوفسكي” أبرز الغائبين عن تشكيلة “البايرن” في مباراة الليلة.

في نفس السياق، سيكون كل من “فيراتي” و”فلورنزي” أبرز الغائبين عن تشكيلة “باريس سان جيرمان”.

في حين أن الأنظار ستكون موجهة لكل من “نيمار” و”مبابي” من أجل الثأر من نهائي الموسم الماضي.

من جهة أخرى، سيستقبل “بورتو” نادي “تشيلسي” على ملعب “الدراغاو” من أجل تحقيق الأفضلية في مباراة الذهاب.

بورتو الذي أطاح بـ “اليوفي” يريد تكرار المهمة والإطاحة بـ “تشيلسي” في ربع نهائي المنافسة.

أمام أشبال “توماس توخيل” فيريدون تحقيق نتيجة إيجابية ومحو الخسارة القاسية في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

مباريات اليوم:

بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان (20:00)

بورتو – تشيلسي (20:00)