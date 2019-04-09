دوري الأبطال.. “براهيمي” يتحدى “صلاح” و”محرز” يواجه “السبيرز”

سيكون الموعد سهرة اليوم الثلاثاء مع مباريات الذهاب لحساب الدور الربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

الإثارة ستكون في ملعب “توتنهام هوتسبور”، أين سيستضيف “السبيرز” نادي “مانشستر سيتي” في أحد أبرز مباريات هذا الدور.

فريق “السيتي” الذي يريد الفوز بكل البطولات هذا الموسم وتحقيق رباعية تاريخية، يريد التأهل للمرة الثانية في تاريخ النادي إلى الدور النصف النهائي.

وهذا لن يمر سوى بمباراة قوية في الذهاب على أمل إنهاء المهمة في مباراة العودة، ومن المحتمل أن يكون “محرز” في دكة البدلاء.

من جهة أخرى، يستضيف “ليفربول” نادي “بورتو” على ملعب “الأنفيلد” في مباراة عربية خالصة، أين يتحدى “براهيمي” المصري “محمد صلاح”.

فريق “الدراغاو” بقيادة المقاتل “بيبي” يريدون تحقيق المفاجأة قبل مباراة العودة في “البرتغال”، في حين يريد رفقاء “ساديو ماني” حسم الأمور في مباراة الذهاب.

مباريات اليوم

ليفربول – بورتو (20:00)

توتنهام – مانشستر سيتي (20:00)