دوري الأبطال.. برشلونة يسعى لتحقيق ريمونتادا جديدة أمام البياسجي !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء إلى حديقة الأمراء وإلى مباراة القمة لحساب إياب الدور الثمن النهائي من منافسة دوري الأبطال.

يسعى نادي “برشلونة” لتحقيق ريمونتادا تاريخية ويؤمن النادي الكتالوني بالعودة في نتيجة الإياب بعد انتهت نتيجة الذهاب بـ 4-1.

رفقاء “ليو ميسي” يسعون لإعادة كتابة التاريخ مجددا في دوري الأبطال بعد الريمونتادا التاريخية التي كانت ضد نفس الفريق.

من جهة أخرى، كليان مبابي يريد التأهل على حساب “برشلونة” بعد أن كان السم القاتل في “الكامب نو”.

مبابي الذي سجل الهاتريك في مباراة الذهاب يريد التأكيد في مباراة الإياب وقيادة “البياسجي” للدور المقبل.

في نفس السياق، “ليفربول” يسعى لتأكيد أسبقيته في مباراة الذهاب على حساب “لايبزيغ” والتي انتهت بنتيجة 2-0 لرفقاء صلاح.

مباريات اليوم:

ليفربول – لايبزيغ (21:00)

باريس سان جيرمان – برشلونة (21:00)