دوري الأبطال.. بن ناصر وميلان في صدام ناري أمام نابولي

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال. الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر. وناديه آسي ميلان. في مواجهة فريق نابولي.

ويستقبل بن ناصر، مع الميلان، بملعب “سان سيرو” فريق نابولي، في لقاء الذهاب، على أن يجرى لقاء العودة بملعب “دييغو مارادونا.

وفي حال فوز الدولي الجزائري، والروسونيري، سيواجهون في النصف نهائي الفائز من مواجهة بنفيكا، وانتر ميلان.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، تأهل رفقة الميلان للدور الربع نهائي بعد إطاحتهم بتوتنهام، فيما تأهل نابولي على حساب نادي فرانكفورت.