دوري الأبطال.. تشلسي يهزم ميلان والريال ينجو من الخسارة

هزم سهرة اليوم الثلاثاء فريق تشلسي الانجليزي مُضيفه، أي سي ميلان، الايطالي بملعب “سان سيرو” بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل ثنائية البلوز في مواجهة الجولة الرابعة من دور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا كل من جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ21، وبيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ34.

وعرفت مواجهة اليوم مُشاركة النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أساسيا قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ62.

وطرد حكم المواجهة لاعب ميلان، فيكايو توموري،بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ18.

نتائج الثلاثاء:

كوبنهاغن الدنماركي 0-0 مانشستر سيتي الانجليزي.

مكابي حيفا من الكيان الصهيوني 2-0 جوفنتوس الايطالي.

شاختار دونيتسك الأوكراني 1-1 ريال مدريد الاسباني.

دينامو زغرب الكرواتي 1-1 ريدبول سالزبورغ النمساوي.

بوروسيا دورتموند الألماني 1-1 إشبيلية الإسباني.

باريس سان جيرمان الفرنسي 1-1 بنفيكا البرتغالي.

سيلتك الأسكتلندي 0-2 لايبزيغ الألماني.