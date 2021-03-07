دوري الأبطال.. حداد في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة بجوار نساخ

تواجد مُدافع فريق مولودية الجزائر معاذ حداد في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا.

الحساب الرسمي للكاف على “تويتر” كشف أمسية اليوم الأحد عن قائمة أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الثالث من التشامبيانزليغ الإفريقية.

التشكيلة ضمت إسم حداد المُتألق ضد فريق تاونغيث السنغالي للمرة الثالثة على التوالي بعد تواجده أيضا في التشكيلة المثالية للجولتين الأولى والثانية.

ويُعتبر معاذ حداد اللاعب الوحيد الذي تواجد في التشكيلة المثالية لثلاث مرات منذ انطلاق دور المجموعات للنسخة الحالية.

هذا كما تواجد المدافع الأوسط لفريق شباب بلوزداد شمس الدين نساخ في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة.