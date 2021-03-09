دوري الأبطال.. رونالدو يريد قلب الطاولة على “بورتو” وإشبيلية تحلم بـ “الريمونتادا”

تتجه الأنظار سهرة اليوم الثلاثاء لمباريات العودة من ثمن نهائي دوري الأبطال والتي ستكون مثيرة للغاية.

البداية من “تورينو”، أين يستعد رونالدو لقيادة فريقه “جوفنتوس” لقلب الطاولة على نادي “بورتو” الذي تفوق في الذهاب بنتيجة 2-1.

وأكد أندريا بيرلو مدرب “جوفنتوس” أن فريقه جاهز لتقديم مباراة كبيرة والتأهل لربع نهائي المنافسة الأوروبية.

في حين يريد “بورتو” تحقيق المفاجأة والتأهل للدور الربع النهائي بالحفاظ على نتيجة الذهاب.

من جهة أخرى، فإن “إشبيلية” يحلم بتحقيق “الريمونتادا” عندما يواجه “بروسيا دورتموند” في “الإيدونا بارك” في ألمانيا.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح “بروسيا دورتموند” بنتيجة 3-2 في ملعب “السانشيز بيزخوان” في إسبانيا.

مباريات اليوم:

جوفنتوس – بورتو (21:00)

بورسيا دورتموند – إشبيلية (21:00)