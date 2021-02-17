دوري الأبطال.. “رونالدو” يعود إلى البرتغال و”هالاند” يريد التألق في إسبانيا !

تتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباراتي الذهاب للدور الثمن النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا.

البداية ستكون في إشبيلية أين يستضيف أشبال “لوبيتيغي” نادي “بروسيا دورتموند” بقيادة المتألق “هالاند”.

فيريد كل الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة بين الفريقين كونهما يقدمان في مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، سيعود “رونالدو” إلى البرتغال وسيقود “جوفنتوس” في مباراتهم أمام “بورتو“.

الدون يريد مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة تحطيم الأرقام في “التشامبينز ليغ” وقيادة “اليوفي” لتحقيق نتيجة إيجابية.

مباريات اليوم:

إشبيلية – بروسيا دورتموند (21:00)

بورتو – جوفنتوس (21:00)