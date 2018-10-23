دوري الأبطال.. “رونالدو يعود لمنزله القديم ومحرز يبحث عن المزيد” !!

ستتجه الأنظار سهرة اليوم إلى مباريات الجولة الـ 3 من منافسة دوري أبطال أوروبا، أين ستشهد سهرة اليوم الثلاثاء عددا من المباريات المثيرة.

البداية ستكون في إنجلترا، أين سيعود “كريستيانو رونالدو” إلى منزله القديم “أولد ترافورد” حيث سيواجه “جوفنتوس” نادي “مانشستر يونايتد” في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

من جهة أخرى، يبحث عن “ريال مدريد” عن تحقيق الفوز الأول له بعد سلسلة من الهزائم سواء محليا أو أوروبيا عندما يستضيف نادي “فيتكوريا بلزن” في “البيرنابيو

ويريد رفقاء “إيسكو” الخروج من الأزمة وأخذ جرعة معنوية قبل مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل.

في نفس السياق، يريد “رياض محرز” التألق هذه المرة في سماء الكرة الأوروبية عندما يحل رفقة فريقه “مانشستر سيتي” ضيفا على نادي “شختار دونتسيك” في مباراة صعبة للفريق الإنجليزي.

كما أكد المدرب “بيب غوارديولا” أن المباراة مهمة كثيرا في مشوار الفريق الانجليزي في دوري الأبطال.

وكان “محرز” قد تألق كثيرا في الجولة الماضية في الدوري الانجليزي أين اختير رجل المباراة بكل جدارة واستحقاق.

مباريات اليوم

آيك أثينا – بايرن ميونيخ (17.55)

يونغ بويز – فالنسيا (17.55)

آياكس أمستردام – بنفيكا (20.00)

مانشستر يونايتد – جوفنتوس (20.00)

شختار دونتسيك – مانشستر سيتي (20.00)

روما – سيسكا موسكو (20.00)

ريال مدريد – فيكتوريا بلزن (20.00)

هوفنهايم – ليون (20.00)